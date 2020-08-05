В восстановленном храме великомученика Пантелеимона в Казани начались богослужения

В пятницу и субботу храм открыт с 9.00 до 17.00, в воскресенье – с 8.00 до 17.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани завершились реставрация храма великомученика Пантелеимона на улице Столярова. Там уже начались регулярные богослужения. Их возглавил настоятель храма, исполняющий обязанности настоятеля Вознесенской Макарьевской пустыни, иеромонах Амвросий (Горновский). Литургии совершаются каждое воскресенье в 9.00.

В пятницу и субботу храм открыт с 9.00 до 17.00, в воскресенье – с 8.00 до 17.00. В церковной лавке принимаются записки для поминовения в Вознесенском Макарьевском монастыре.

Напомним, храм-часовня при больнице в Адмиралтейской слободе был построен в 1890-х годах. В советское время ему были нанесены серьезные повреждения, но ее богатый внешний декор сохранился до наших дней. Последние годы храм реставрировался.