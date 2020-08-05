2020-08-05T12:41:12+03:00
Происшествия

В Татарстане мать с сыном-инвалидом спаслись от огня благодаря пожарному извещателю

Огонь полыхал на площади 18 квадратных метров
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в доме, где проживает мать и ее сын-инвалид, произошел в 23.49 во вторник, 4 августа, в селе Рагозино Мамадышского района республики. Хозяйку разбудил тревожный сигнал извещателя, и она, схватив 53-летнего сына, выбежала на улицу.

К приезду первых пожарных из дверей квартиры, где проживает семья, шел дым. На второй половине дома все было спокойно. Когда сотрудники МЧС попали в квартиру, выяснилось, что горит кресло.

По категории «инвалиды, находящиеся на патронажном учёте в органах социальной защиты» в квартире были установлены автономные пожарные извещатели благодаря президентской программе обеспечения безопасности населения Татарстана.

- В результате пожара частично сгорела мебель в комнате, закопчены стены, потолок комнаты на общей площади 18 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, к возгоранию привело нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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