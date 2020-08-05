Во время Курбан-байрама в Татарстане нуждающимся раздали 3,5 тонны мяса

Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана

Во время Курбан-байрама благотворительный фонд “Закят” Духовного управления мусульман Татарстана раздал 3,5 тонны мяса. Его получили 750 малоимущих семей Казани и 5 социальных учреждений: первый детский хоспис, школа-интернат №1 для детей с отклонениями в умственном развитии, Поволжский профилактический центр «Жизнь без диабета», психоневрологический диспансер Зеленодольска, региональная общественная организация родителей детей-инвалидов республики «Забота».

Международная ассоциация исламского бизнеса поставила на площадку заклания ДУМ Татарстана 2,3 тонны мяса (70 овец и 4 коровы). Оно направится в казанский приют для бездомных.

Отметим, что в текущем году в Татарстане были организованы 33 площадки для жертвоприношения. На них закололи 7 827 животных - 7 799 овец и 28 коров.