2020-08-05T12:15:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии скончались еще четверо зараженных коронавирусом

Число летальных случаев в регионе выросло до 62
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявили 6 915 случаев COVID-19.С начала пандемии в республике выявили 6 915 случаев COVID-19.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Чувашии скончались еще четверо зараженных коронавирусом. Так, число летальных случаев там выросло до 62. Об этом в среду, 5 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки в республике выявили 35 новых случаев COVID-19. Всего же с начала пандемии там заболели 6 915 человек. На данный момент 4 050 зараженных выздоровели. На лечении остаются 2 803 человека. Индекс распространения инфекции - 0,87.

По данным местного Роспотребнадзора, в регионе проведено 144 184 теста на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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