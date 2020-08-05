В Чувашии устанавливают личность обнаруженного тела мужчины

Мужчину опознают по вещам Фото: МВД по Чувашской Республике

Во время поиска грибов жители Чувашии в лесополосе на 13-м километре автодороги "Вятка" возле АЗС "Татнефть" обнаружили останки мужчины. Документов при нем не обнаружено.

Для того, чтобы установить личность погибшего, сотрудники МВД республики обращаются к гражданам и сообщают его приметы. На мужчине 50-60 лет, телосложения был среднего, с седыми волосами, рост около 170-175 сантиметров. Из одежды на нем сине-серая куртка, серая рубашка, светло-синяя футболка, синяя шапка, зеленые штаны, резиновые сапоги, серые трусы.

Вещи погибшего Фото: МВД по Чувашской Республике

В карманах и на теле обнаружили наручные часы, лекарства – индовазин, ортофен, мидокалм, курительную трубку, табак, спортивную сумку с пилой.

На теле обнаружены часы Фото: МВД по Чувашской Республике

- Просим всех, кто располагает информацией об этом человеке, сообщить по телефонам: (8352) 24-21-14, 89176755556 или 02 (102 – по сотовому телефону), - сообщили в МВД Чувашии.