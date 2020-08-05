2020-08-05T10:12:06+03:00
Общество

5 августа в Казани ожидается жара

Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В среду, 5 августа, в Казани ожидается переменная облачность и жара. Днем столбики термометров будут колебаться от +27 до +29 градусов. При этом осадков не будет. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный порывами до 15-18 м/с. Об этом горожан предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

А вот в некоторых других районах республик сегодня пройдет кратковременный дождь. Ветер также северо-восточный умеренный, местами сильный прорывами до 18 м/с. Температура воздуха днем составит +25 до +30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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