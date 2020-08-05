В Чувашии во время капремонта крыши погиб рабочий

5 Авг. 2020 2020-08-05T10:43:12+03:00

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Смертельный случай во время проводимого капитального ремонта пятиэтажки в Канаше произошел еще 26 июля, но известно об этом стало на днях. В тот день в 18.30 с крыши многоквартирного дома упал рабочий, который оступился и упал на землю. Раненного мужчину увезли в Канашский межтерриториальный медицинский центр, но медики не сумели спасти его, спустя некоторое время он скончался, сообщили администрация города.

В связи с этой трагедией администрация города в целях профилактики несчастных случаев и напоминает руководителей организаций подрядных работ по капитальному ремонту о необходимости проведения с работниками профилактических работ, инструктажей в соответствии с законодательством и внутренними нормативными актами. Всех сотрудников они должны обеспечивать средствами индивидуальной защиты, специальной обувью и одеждой в соответствии с требованиями СНиПов и ГОСТов

ИСТОЧНИК KP.RU