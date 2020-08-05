В Татарстане во время аварии погиб лихач, лишенный водительских прав
Смертельная авария с участием отечественной легковушки ВАЗ-21053 произошла 4 августа в 18.30 в Спасском районе республики на автодороге "Никольское-Отрада". По предварительным данным, 25-летний водитель на большой скорости на Т-образном перекрестке во время поворота налево вылетел на встречку и опрокинулся в кювет.
- Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия, - сообщили в МВД Татарстана. - В ноябре 2019 года погибшего уже лишали водительских прав за оставление места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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