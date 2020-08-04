2020-08-04T16:07:12+03:00
Общество

Из-за врезки водопровода в Казани на три дня перекрыли движение по улице Волкова

Ограничение проезда будет действовать до 7 августа
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Ограничение связано с проведением работ по врезке водопровода и установке водопроводной камеры.Ограничение связано с проведением работ по врезке водопровода и установке водопроводной камеры.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В Казани на улице Волкова частично ограничено движение транспорта. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Для движения транспорта закрыт участок улицы Волкова между домами №26 и №30а. Ограничение продлится до 7 августа. Это связано с проведением работ по врезке водопровода и установке водопроводной камеры.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать маршрут следования с учетом изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане супруги заблудились, отправившись в лес за грибами
Из-за врезки водопровода в Казани на три дня перекрыли движение по улице Волкова
"Рубин" может усилиться полузащитником из Казахстана
В Казани появилась парковка только для женщин
Дорожный ремонт в Ульяновске: На каких участках ведутся работы
В Набережных Челнах нашли и наказали водителя, провозившего пассажира на крыше легковушки
В Татарстане в аварии погиб непристегнутый водитель
"Рубин" может перехватить трансферную цель "Спартака"
В Казани началось обучение волонтеров для I Игр стран СНГ
В Чувашии из окна 8-этажа выпал двухлетний ребенок
"Хороший спарринг": "Рубин" в контрольном матче не смог переиграть команду второй лиги
В Чувашии скончались еще двое зараженных коронавирусом
В Набережных Челнах появится ледовая арена “КАМАЗ” и футбольный манеж “Победа”
В Йошкар-Оле два дня будут отключать электричество
В Татарстане мать, из ревности зарезавшую сыновей, отправили в психбольницу
В Казани хозяин квартиры ночью зарезал своего гостя
В Татарстане по факту падения трех мостовых кранов возбудили уголовное дело
Движение по улице Товарищеской в Казани перекроют на 4 дня
В Ульяновской области пьяный водитель врезался в дерево, погиб пассажир и трое госпитализрованы
В ближайшие дни в Татарстане ожидаются дожди и сильный ветер
В Чувашии пропал 51-летний Владимир Семенов
Активисты очистили от мусора Изумрудное озеро