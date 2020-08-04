Из-за врезки водопровода в Казани на три дня перекрыли движение по улице Волкова

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:07:12+03:00

Ограничение связано с проведением работ по врезке водопровода и установке водопроводной камеры. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Ограничение проезда будет действовать до 7 августа

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В Казани на улице Волкова частично ограничено движение транспорта. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Для движения транспорта закрыт участок улицы Волкова между домами №26 и №30а. Ограничение продлится до 7 августа. Это связано с проведением работ по врезке водопровода и установке водопроводной камеры.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее выбирать маршрут следования с учетом изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU