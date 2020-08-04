Более 3.5 тысяч татарстанцев сдадут ЕГЭ в дополнительный период
В Татарстане накануне стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ. Экзамены сдадут более 3,5 тысячи человек, для них подготовлено 402 экзаменационных пункта, работа которых будет организована с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Для организации ЕГЭ в августе привлекут порядка 11 тысяч специалистов.
Порядка 2,5 тысяч школьников, сдающих экзамены в августе, изначально не имели такой возможности в июле. Также на дополнительный период зарегистрированы 611 жителей стран ближнего зарубежья, экзамены у которых были перенесены с основного периода по причине закрытия границ с Россией.
Кроме того, сдать ЕГЭ в августе смогут участники, пропустившие или не завершившие написание экзамена в основной период по болезни или иной уважительной причине, а также школьники, которых отстранили от экзаменов из-за контактов с заразившимися COVID-19 во время основного периода ЕГЭ.
Школьники, сдавшие ЕГЭ в июле, а также те, кто был удален с экзаменов в основной период за нарушения, сдать ЕГЭ в августе не смогут.
Наиболее популярными предметами для сдачи в дополнительный период являются русский язык (заявлено 1247 человек), профильная математика (1002 человека), обществознание (646 человек) и биология (517 человек).
Экзамены продлятся до 8 августа, результаты школьники получат не позднее 16-17 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU