Более 3.5 тысяч татарстанцев сдадут ЕГЭ в дополнительный период

4 Авг. 2020 2020-08-04T20:45:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татарстане накануне стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ. Экзамены сдадут более 3,5 тысячи человек, для них подготовлено 402 экзаменационных пункта, работа которых будет организована с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Для организации ЕГЭ в августе привлекут порядка 11 тысяч специалистов.

Порядка 2,5 тысяч школьников, сдающих экзамены в августе, изначально не имели такой возможности в июле. Также на дополнительный период зарегистрированы 611 жителей стран ближнего зарубежья, экзамены у которых были перенесены с основного периода по причине закрытия границ с Россией.

Кроме того, сдать ЕГЭ в августе смогут участники, пропустившие или не завершившие написание экзамена в основной период по болезни или иной уважительной причине, а также школьники, которых отстранили от экзаменов из-за контактов с заразившимися COVID-19 во время основного периода ЕГЭ.

Школьники, сдавшие ЕГЭ в июле, а также те, кто был удален с экзаменов в основной период за нарушения, сдать ЕГЭ в августе не смогут.

Наиболее популярными предметами для сдачи в дополнительный период являются русский язык (заявлено 1247 человек), профильная математика (1002 человека), обществознание (646 человек) и биология (517 человек).

Экзамены продлятся до 8 августа, результаты школьники получат не позднее 16-17 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU