2020-08-04T18:41:48+03:00
Спорт

Казанским девушкам не было равных на чемпионате России по пляжному регби

Мужская команда из столицы Татарстана также попала в число призеров
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Пресс-служба минспорта РТ.Фото: Пресс-служба минспорта РТ.
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Казанские команды по пляжному регби завоевали золотые и серебряные медали на чемпионате России. За главный приз турнира боролись 16 мужских и 8 женских команд.

Так, женская команда «Зилант» заняла на чемпионате первое место. На второй строчке турнирной таблицы – московское «Торпедо – Трудовые резервы», а на третьей – ЦСКА-2.

Среди мужских команд казанская «Энергия» завоевала «серебро» турнира, уступив лишь игрокам сборной Самарской области. «Бронза» досталась московскому «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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