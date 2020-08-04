В Казани появилась парковка только для женщин

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:08:40+03:00

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По сведениям интернет-ресурса "Итиль", Казань стала первым и единственный городом в России, в котором теперь есть автопарковка только для женщин.

Михаил Шутов, начальник отдела по развитию и работе с арендаторами ТЦ «ЦУМ», перед котором теперь находится чудо-парковка, объяснил ее появление следующим образом:

«Это сделано прежде всего для удобства женщин. Им легче парковаться, открывать двери без боязни случайно повредить чужой автомобиль, контролировать выход из машины и местонахождение детей».