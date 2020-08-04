В Татарстане супруги заблудились, отправившись в лес за грибами
Телефонный звонок в службу "112" поступил во вторник, 4 августа, в 10.26 от супружеской пары, которые заблудились в Тукаевском районе в Боровецком лесу. Они в 6.30 отправились в лес за грибами, припарковали автомобиль возле местного кафе, но отыскать дорогу назад не могут. Просят помочь им выбраться из леса.
На помощь выехали сотрудники дежурной смены ЗПСО № 6 Поисково-спасательной службы при МЧС РТ и специалисты Набережночелнинского участкового лесничества Национального парка "Нижняя Кама".
Розыски помогли - в 12.10 супругов - 57-летнюю женщину и ее 59-летнего мужа, обнаружили заблудившихся на дороге и доставлены к их автомобилю. От помощи медиков отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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