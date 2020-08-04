2020-08-04T14:40:28+03:00
Общество

Дорожный ремонт в Ульяновске: На каких участках ведутся работы

В настоящий момент реставрируется 19 дорог
Владимир КРУПСКИЙ
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За неделю планируется отремонтировать 4 участка.За неделю планируется отремонтировать 4 участка.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Ульяновке продолжается ремонт дорог. На данный момент работы ведутяс на 19 объектах. Так, практически завершен ремонт по улице Рябикова (участок от Отрадной до Хваткова): обновлено дорожное полотно, выполняется установка знаков и другие работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Следующим этапом станет ремонт тротуаров и нанесение дорожной разметки.

По улице Кузоватовской (от Рябикова до Фруктовой) ремонтируют тротуары, а также производят замену бортового камня на проезжей части. На улице Ефремова (от Богдана Хмельницкого до Стасова) завершен ремонт тротуаров и монтаж борткамня, подрядчики приступают к обустройству дорожного полотна.

По улице Доватора (от Рябикова до Ефремова) завершены все работы по ремонту дорожного полотна, в ближайшее время здесь займутся установкой дорожных знаков и опор освещения, а также устройством пешеходных переходов. На Московском шоссе (от 50-летия ВЛКСМ до Пушкаревского кольца) ведутся работы по нанесению разметки.

В Ленинском районе завершены работы по ремонту дорожного покрытия на улицах Генерала Табакина, Жиркевича, Юности и на Императорском мосту.

На улице Верхнеполевой ведутся работы по ремонту межрельсового пространства и монтажу бортового камня. Из-за работ по замене теплосетей ремонт дороги по улице Бебеля в данный момент не начат.

В левобережной части города на улице 40-летия Победы ведутся работы по безопасности дорожного движения: нанесение разметки, установка светофоров, освещения и устройство пешеходных переходов. По проспекту Ульяновскому (от Созидателей до Ленинского Комсомола) демонтируют борткамень. На улице Победы выполняется фрезерование проезжей части.

В селе Луговое Железнодорожного района завершены все работы по обустройству дорожного полотна, в данный момент здесь идёт укрепление обочин, обустройство освещения и пешеходных переходов.

На этой неделе запланированы работы по укладке верхнего слоя дорожного на улицах Репина, Верхнеполевой, проспекте Созидателей, а также на местном проезде по Московскому шоссе.

Также в связи с асфальтированием по улицам Верхнеполевой и пересекающейся с ней Робеспьера с 4 августа изменен маршрут трамвая №15 в обоих направлениях. При движении со станции «Огни Севера» на улице Скочилова трамвай будет проходить такой же маршрут, как и ранее, до пересечения улиц Верхнеполевой и Робеспьера. Отсюда он будет следовать не через 19-ый микрорайон, а через Дамбу. Далее маршрут будет проходить через улицы 12 Сентября, Пушкарева, Октябрьскую и Рябикова до УКСМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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