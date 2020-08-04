2020-08-04T19:50:34+03:00
Общество

В Татарстане возобновили работу спортивные школы

Они были закрыты из-за пандемии коронавируса
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Во вторник, 4 августа, в Татарстане возобновили работу все спортивные школы. Такое решение было принято с разрешения местного Роспотребнадзора, сообщил глава регионального Минспорта Владимир Леонов на выездном брифинге в Центре хоккея на траве.

Леонов заметил, что учреждениях будут соблюдать все санитарные требования, чтобы не подвергать учащихся и педагогов опасности заражения COVID-19.

На данный момент в Татарстане выявлено 5 723 случая коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство зараженных - 4 597 - выздоровели, 43 - скончались. При этом федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 597 выздоровевших и 24 скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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