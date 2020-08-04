В Татарстане возобновили работу спортивные школы
Во вторник, 4 августа, в Татарстане возобновили работу все спортивные школы. Такое решение было принято с разрешения местного Роспотребнадзора, сообщил глава регионального Минспорта Владимир Леонов на выездном брифинге в Центре хоккея на траве.
Леонов заметил, что учреждениях будут соблюдать все санитарные требования, чтобы не подвергать учащихся и педагогов опасности заражения COVID-19.
На данный момент в Татарстане выявлено 5 723 случая коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, большинство зараженных - 4 597 - выздоровели, 43 - скончались. При этом федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 597 выздоровевших и 24 скончавшихся.
ИСТОЧНИК KP.RU