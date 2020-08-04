2020-08-04T13:10:27+03:00
Спорт

"Рубин" может перехватить трансферную цель "Спартака"

Казанцы нацелились на полузащитника "Уфы" Урунова
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: premierliga.ru.Фото: premierliga.ru.
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Казанский "Рубин" продолжает искать варианты усиления состава перед стартом нового сезона Премьер-Лиги. Так, по данным ряда СМИ, клуб из Татарстана готов предложить 2 миллиона евро за полузащитника "Уфы" Остона Урунова.

19-летний футболист перебрался в клуб из Башкирии только минувшей зимой, сразу ворвавшись в основной состав. На его счету 10 матчей за клуб. Хоть результативными действиями он и не отметился, но успел заинтересовать многие клубы.

Так, например, о его скором переходе в московский "Спартак" начали говорить как только пост гендиректора десятикратных чемпионов России занял экс-руководитель "Уфы" Шамиль Газизов. Впрочем, еще есть вероятность, что узбекский полузащитник, окажется не в "Спартаке", а в другом клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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