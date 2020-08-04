В Чувашии из окна 8-этажа выпал двухлетний ребенок

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:15:39+03:00

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Вечером 3 августа в многоэтажке по проспекту Ленина в Канаше ненадолго без присмотра остался двухлетний ребенок. Предположительно, он оказался на подоконнике и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его тяжести.

Во время падения малыш получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался на месте происшествия, сообщили в прокуратуре Чувашии. По факту смерти ребенка СУ СКР Чувашии проводит доследственную проверку.

- В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства произошедшего, дана оценка деятельности родителей, которые не обеспечили безопасность ребенка в квартире, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU