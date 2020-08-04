2020-08-04T14:23:44+03:00
Общество

В Набережных Челнах нашли и наказали водителя, провозившего пассажира на крыше легковушки

Оба нарушителя оштрафованы за нарушения ПДД [Видео]
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль отправили на спецстоянкуАвтомобиль отправили на спецстоянкуФото: МВД по РТ
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Желание похвастать своей удалью довело двух жителей Набережных Челнов до возбуждение административных дел и штрафам за нарушения ПДД. 31 июля они разъезжали по автограду - 20-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ в салоне автомобиля, а его 19-летний друг на его крыше. Опасное вождение снял на видеорегистратор один из автолюбителей, а выложенным в соцсетях видео заинтересовались в Госавтоинспекции Набережных Челнов.

Разыскать нарушителей удалось легко, ими оказались местные жители. Обоих пригласили в Госавтоинспекцию города и составили на них административные протоколы.

Водителя оштрафовали за "Нарушение правил перевозки пассажира" на 1000 рублей, за управлением автомобилем, будучи не вписанным в ОСАГО на 800 рублей, за "Нарушение технического состояния автомобиля" на 500 рублей и за "Неисправное рулевое управление техсредства" на 500 рублей. Саму легковушку отправили на спецстоянку.

Пассажира привлекли к ответственности за нарушение ПДД и оштрафовали на 1000 рублей.

Катание на крыше авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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