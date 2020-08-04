В Набережных Челнах нашли и наказали водителя, провозившего пассажира на крыше легковушки
Желание похвастать своей удалью довело двух жителей Набережных Челнов до возбуждение административных дел и штрафам за нарушения ПДД. 31 июля они разъезжали по автограду - 20-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ в салоне автомобиля, а его 19-летний друг на его крыше. Опасное вождение снял на видеорегистратор один из автолюбителей, а выложенным в соцсетях видео заинтересовались в Госавтоинспекции Набережных Челнов.
Разыскать нарушителей удалось легко, ими оказались местные жители. Обоих пригласили в Госавтоинспекцию города и составили на них административные протоколы.
Водителя оштрафовали за "Нарушение правил перевозки пассажира" на 1000 рублей, за управлением автомобилем, будучи не вписанным в ОСАГО на 800 рублей, за "Нарушение технического состояния автомобиля" на 500 рублей и за "Неисправное рулевое управление техсредства" на 500 рублей. Саму легковушку отправили на спецстоянку.
Пассажира привлекли к ответственности за нарушение ПДД и оштрафовали на 1000 рублей.
Катание на крыше авто.
ИСТОЧНИК KP.RU
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