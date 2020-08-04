В Татарстане в аварии погиб непристегнутый водитель

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:42:39+03:00

Его внедорожник вылетел в кювет на большой скорости

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 августа, в понедельник, в 10.35 на 9 километре местной автодороги "Каратун -Черемшан" в Апастовском районе республики. По предварительным данным, 59-летний водитель внедорожника "Шевроле Нива" на большой скорости не справился с управлением и вылетел в кювет. Там его автомобиль перевернулся.

Водитель оказался не пристегнутым в момент аварии. Он получил многочисленные травмы и погиб на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU