В Татарстане в аварии погиб непристегнутый водитель
Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 августа, в понедельник, в 10.35 на 9 километре местной автодороги "Каратун -Черемшан" в Апастовском районе республики. По предварительным данным, 59-летний водитель внедорожника "Шевроле Нива" на большой скорости не справился с управлением и вылетел в кювет. Там его автомобиль перевернулся.
Водитель оказался не пристегнутым в момент аварии. Он получил многочисленные травмы и погиб на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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