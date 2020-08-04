2020-08-04T11:35:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии скончались еще двое зараженных коронавирусом

Число летальных случаев COVID-19 в регионе выросло до 58
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Стало известно, что в Чувашии скончались еще двое зараженных коронавирусом. Так, число летальных случаев инфекции там выросло до 58. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что с начала пандемии в регионе заразились 6 880 человек, 34 из них - за минувшие сутки. Выздоровели на данный момент 3 985 больных. По последним данным местного Роспотребнадзора, в Чувашии проведено 142 189 тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии из окна 8-этажа выпал двухлетний ребенок
"Хороший спарринг": "Рубин" в контрольном матче не смог переиграть команду второй лиги
В Чувашии скончались еще двое зараженных коронавирусом
В Набережных Челнах появится ледовая арена “КАМАЗ” и футбольный манеж “Победа”
В Йошкар-Оле два дня будут отключать электричество
В Татарстане мать, из ревности зарезавшую сыновей, отправили в психбольницу
В Казани хозяин квартиры ночью зарезал своего гостя
В Татарстане по факту падения трех мостовых кранов возбудили уголовное дело
Движение по улице Товарищеской в Казани перекроют на 4 дня
В Ульяновской области пьяный водитель врезался в дерево, погиб пассажир и трое госпитализрованы
В ближайшие дни в Татарстане ожидаются дожди и сильный ветер
В Чувашии пропал 51-летний Владимир Семенов
Активисты очистили от мусора Изумрудное озеро