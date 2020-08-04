4 Авг. 2020 2020-08-04T11:35:06+03:00

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Стало известно, что в Чувашии скончались еще двое зараженных коронавирусом. Так, число летальных случаев инфекции там выросло до 58. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что с начала пандемии в регионе заразились 6 880 человек, 34 из них - за минувшие сутки. Выздоровели на данный момент 3 985 больных. По последним данным местного Роспотребнадзора, в Чувашии проведено 142 189 тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU