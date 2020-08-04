2020-08-04T13:05:16+03:00
Общество

В Казани началось обучение волонтеров для I Игр стран СНГ

В оргкомитет поступило порядка 3,2 тысяч заявок от кандидатов из 64 стран мира и 81 региона России
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В оргкомитет I Игр стран СНГ, которые пройдут в Казани в октябре текущего года, поступило порядка 3,2 тысяч заявок от кандидатов в волонтеры из 64 стран мира и 81 региона России. Собеседование прошел 2 451 доброволец. Их обучение уже началось, сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

Первый этап обучения – ориентационно-компетентностный тренинг – из-за пандемии коронавируса пройдет в режиме онлайн. Волонтерам предстоит освоить ключевые компетенции и получить всю необходимую информацию о мероприятии.

Второй этап - функциональный тренинг - познакомит добровольцев с менеджером своего функционального направления и со своими непосредственными задачами. Третий этап пройдет на том спортивном объекте, где будет трудится волонтер во время Игр.

Напомним, в I Играх стран СНГ примут участие около 2,5 тысячи спортсменов в возраста от 14 до 23 лет и около тысячи официальных делегатов в составе команд из стран СНГ. На 14 спортивных объектах Казани участникам придется соревноваться в армреслинге, бадминтоне, баскетболе 3х3, боксу, борьбе на поясах, водном поло, пляжном волейболе, спортивной борьбе, гиревом спорте, дзюдо, карате, мас-рестлинге, настольном теннисе, плавании, самбо, тайском боксе, танцах, фехтовании, футзале, художественной гимнастике и шахматах.

Планируется, что церемонии открытия и закрытия мероприятия пройдут на территории Аллеи флагов Деревни спортсменов в формате уличного театрализованного шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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