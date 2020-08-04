В Набережных Челнах появится ледовая арена “КАМАЗ” и футбольный манеж “Победа”
Строящиеся спортивные объекты Набережных Челнов получили называния. Так, новая ледовая арена на улице 40 лет Победы будет называться “КАМАЗ”, а футбольный манжер в парке Гренада - “Победа”.
- Объекты на финишной прямой. Ледовая арена будет носить красивое название – «КАМАЗ». Это дань уважения труженикам многотысячного коллектива КАМАЗа, которые работали и трудились в разное время. Футбольный манеж назван в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победа – она одна на всех: и для футболистов, и для всех жителей нашей страны, – заметил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.
Отметим, что готовность ледовой арены на данный момент составляет 75%, футбольного манежа - 91%.
ИСТОЧНИК KP.RU