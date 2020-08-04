2020-08-04T10:52:23+03:00
Общество

В Йошкар-Оле два дня будут отключать электричество

Все дело в профилактических работах электрооборудования в ТП-273 и ТП-216
Алина ГАБДУЛИНА
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Без света на некоторое время останутся жители ряда домов на улицах Петрова, Строителей и Ленинском проспекте.Без света на некоторое время останутся жители ряда домов на улицах Петрова, Строителей и Ленинском проспекте.Фото: Алексей ФОКИН
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В среду, 5 августа, ряд домов Йошкар-Олы останется без электричества. Причина этого - проведение профилактических работ электрооборудования в ТП-273. Так, с 8.30 до 17.00 света не будет в доме №3 на улице Петрова и домах №18 и 18а на Ленинском проспекте.

Похожая ситуация произойдет в четверг, 6 августа, из-за работ в ТП-216. Также с 8.30 до 17.00 электричества не будет в домах №7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13А, 15, 17, 17а, 17б и 19 на улице Строителей. В это же время не будет работать светофор на перекрестке улиц Строителей и Васильева.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что в Йошкар-Оле два дня будут отключать холодную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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