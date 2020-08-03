2020-08-03T16:06:14+03:00
Экономика

ВТБ в Татарстане более чем на 40% нарастил объем сделок с загородными домами

Поделиться:
Изменить размер текста:

По итогам семи месяцев 2020 года ВТБ в Татарстане зафиксировал рост спроса на объекты загородной недвижимости. По сравнению с прошлым годом объем ипотечных сделок на приобретение частных домов вырос на 41%, а их количество – на 40%. С января по июль жители республики оформили в ипотеку 345 объектов на сумму 809 млн рублей. Всего по России за семь месяцев клиенты банка приобрели с помощью ипотеки более 2,5 тысячи домов на сумму 8,1 млрд рублей.

Основной рост спроса на загородные дома ВТБ отмечает с апреля – первого месяца самоизоляции. Только за этот период количество сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20%, а в мае и июне – на 66% и 67% соответственно.

Размер среднего кредита на покупку такого объекта вырос по сравнению с прошлым годом с 2,9 млн до 3,3 млн рублей. При этом в Татарстане средняя сумма кредита не изменилась и составила 2,3 млн рублей, в Московском регионе в настоящее время она достигла 7,9 млн рублей против 4,5 млн в прошлом году, в Санкт-Петербурге и области – 4,9 млн в сравнении с 3,4 млн рублей в 2019 году.

В основном дома приобретают клиенты с семьями (78%) в возрасте 35-45 лет (45%) или 25-35 лет (36%). Средний срок такого ипотечного кредита – 19 лет.

«Многие компании в этом году перевели своих сотрудников на удаленный режим работы, эта тенденция сохраняется и после снятия основных ограничений. С учетом того, что длительное проживание в доме с расширенной площадью, удобной планировкой, развитой инфраструктурой и близостью к природе значительно более комфортно, чем в стандартной квартире, мы видим резкий рост интереса заемщиков к оформлению ипотеки именно на загородные дома. В общем объеме сделок они пока занимают незначительную долю, т.к. большинство городского населения, конечно, проживает в многоквартирных домах. Однако клиенты, которые планируют остаться на удаленной работе и после окончания пандемии, определенно задали тренд, который может продолжиться и в следующем году», – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

В ВТБ одобрение или оформление ипотеки для покупки своего дома проходит в рамках стандартных процедур, объекты можно приобрести практически по всей стране. Расстояние их расположения – до 30 км от ближайшего города присутствия территориального подразделения банка. Приобрести свой дом с помощью ипотеки можно по ставке от 8,5%.

Банк кредитует приобретение объектов загородной недвижимости только на вторичном рынке. С дачами, СНТ и земельными участками ВТБ не работает. Сумма кредита – до 8 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока, Екатеринбурга, Калининграда, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тюмени, Краснодара, до 5 млн — для других регионов. Первоначальный взнос от 30% с использованием средств материнского капитала, в рамках программы «Победа над формальностями» – от 60%.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии пропал 51-летний Владимир Семенов
Активисты очистили от мусора Изумрудное озеро
В Йошкар-Оле два дня будут отключать холодную воду
С начала года резиденты ТОСЭР Набережных Челнов перечислили в городской бюджет 40,3 миллиона рублей налогов
Первые лица Татарстана выйдут на разминку в День физкультурника 2020
Последние штрихи: школы Чебоксар проверят на готовность к учебному году
ВТБ в Татарстане более чем на 40% нарастил объем сделок с загородными домами
Колледжи и техникумы Татарстана получили оборудование на общую сумму 850 миллионов рублей
В Чебоксарах спасатели поймали летучую мышь, которая залетела в квартиру
В Ульяновске мужчина попытался украсть из гостиницы восемь огнетушителей
Вечером 3 августа в Марий Эл временно перекроют дорогу "Куяр - Солнечный - Ронга"
В Казани установят мемориальную доску советскому ученому и конструктору Сергею Королеву
В Ульяновской области парень не справился с управлением авто и врезался в столб
Каждую субботу в казанском парке Урицкого будут проходить бесплатные беговые тренировки
В Чебоксарах иномарка сбила пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте
"Рубин" сыграет товарищеский матч с КАМАЗом
За нарушения во время сдачи ЕГЭ у 11 выпускников Чувашии аннулировали результаты
5 августа ряд домов Московского района Казани почти на сутки останется без воды
В Чувашии стали реже травиться, но чаще умирать от отравлений
В Набережных Челнах выздоровели 618 зараженных коронавирусом горожан
В Татарстане нашли живым пропавшего подростка
В Марий Эл ищут пропавшего пенсионера, который нуждается в медицинской помощи