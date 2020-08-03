2020-08-03T20:44:18+03:00
Происшествия

В Татарстане по факту падения трех мостовых кранов возбудили уголовное дело

Среди пострадавших - 61-летний мужчина и 49-летняя женщина
Лика ИСАЕВА
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С места происшествия. Фото прокуратуры РТС места происшествия. Фото прокуратуры РТ
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Предварительная доследственная проверка, которую провели по факту падения мостовых кранов в Набережных Челнах, завершилась. Ее результаты позволили возбудить уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительстве.

Сначала говорили о падении ночью 2 августа двух мостовых кранов и травмировании двух крановщиков - 61-летнего мужчины и 49-летней женщины. Они находятся в реанимации БСМП Набережных Челнов. Но, как выяснилось во время доследственной проверки, упали три крана. Третий крановщик не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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