2020-08-03T18:53:00+03:00
Происшествия

В Чувашии пропал 51-летний Владимир Семенов

Мужчина вышел из дома 1 августа, но до сих пор не вернулся обратно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Чувашии начались активные поиски 51-летнего Владимира Семенова из деревни Нижняя Шорсирма Цивильского района. Мужчина ушел из дома в субботу, 1 августа, но обратно не вернулся до сих пор. Его поисками занялись полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Владимир Николаевич ростом около 164 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем был зеленый камуфляжный костюм и рубашка в красно-синюю клетку.

Пропавший может находиться в другом районе. Просим всех, кто видел этого человека, позвонить по телефону 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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