С начала года резиденты ТОСЭР Набережных Челнов перечислили в городской бюджет 40,3 миллиона рублей налогов
За первое полугодие 2020 года резиденты территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Набережных Челнов заплатили в бюджет города 40,3 миллиона рублей налогов. Эта цифра на 39% превышает ту, что была в аналогичный период прошлого года, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.
В месте с тем, в консолидированный бюджет Татарстана резиденты Набережных Челнов в этом году перечислили налоги в размере порядка 164,2 миллионов рублей.
Отметим, что за весь период существования ТОСЭР резидентами в бюджет татарстанского автограда было перечислено более 170 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU