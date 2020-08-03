С начала года резиденты ТОСЭР Набережных Челнов перечислили в городской бюджет 40,3 миллиона рублей налогов

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:21:01+03:00

В консолидированный бюджет Татарстана резиденты Набережных Челнов с начала года перечислили налоги в размере порядка 164,2 миллионов рублей. Фото: Валерий РОМАНОВ

На это 39% больше, чем было в аналогичный период 2019 года

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За первое полугодие 2020 года резиденты территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Набережных Челнов заплатили в бюджет города 40,3 миллиона рублей налогов. Эта цифра на 39% превышает ту, что была в аналогичный период прошлого года, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью города.

В месте с тем, в консолидированный бюджет Татарстана резиденты Набережных Челнов в этом году перечислили налоги в размере порядка 164,2 миллионов рублей.

Отметим, что за весь период существования ТОСЭР резидентами в бюджет татарстанского автограда было перечислено более 170 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU