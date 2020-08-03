В Чебоксарах иномарка сбила пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте
В воскресенье, 3 августа, на перекрестке по проспекту Яковлева в Чебоксарах произошла авария. В 21.45 автомобиль “Хендай Акцент”, двигаясь на разрешенный сигнал светофора, сбил пешехода. Мужчина решил перейти дорогу в неположенном для этого месте.
С места произошедшего пострадавший был доставлен в РКБ-1. В прочем, травмы оказались не серьезными и после оказания медпомощи врачи отпустили его домой.
Отметим, правда, что по ходу разбирательств выяснилось, что водитель иномарки была пьяна.
- Думаем выводы сделать из этой истории несложно. Будьте благоразумны, - напоминают в пресс-служба УГИБДД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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