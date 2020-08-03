Вечером 3 августа в Марий Эл временно перекроют дорогу "Куяр - Солнечный - Ронга"

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:22:27+03:00

Проехать по ней будет нельзя полтора часа - в 21.30 до 23.00

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Стало известно, что в понедельник, 3 августа, в Марий Эл планируют перекрыть автодорогу "Куяр - Солнечный - Ронга". Проехать по ней будет нельзя полтора часа - в 21.30 до 23.00. Об этом жителей республики предупреждает местной УГИБДД. Граждан просят заранее продумывать свой маршрут с учетом данной информации.

В чем причина ограничения движения, автоинспекторы не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU