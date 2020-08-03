"Рубин" сыграет товарищеский матч с КАМАЗом

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:40:19+03:00

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Уже в ближайшую субботу, 8 августа, стартует новый сезон в российской Премьер-Лиге. Казанский "Рубин" свой первый матч проведет 11 августа дома против московского "Локомотива".

Пока команда целенаправленно готовится к игре с "железнодорожниками", а сегодня проведет проверку боем. На своей базе "Рубин" сыграет товарищеский матч с набережночелнинским КАМАЗом. Игра стартует в 17:00. Уже известно, что матч пройдет в закрытом для зрителей режиме.

Отметим, что КАМАЗ также готовится к старту сезона. Клуб из татарстанского автограда вновь будет выступать во второй лиге. Напомним, что в минувшем сезоне КАМАЗ занял лишь четвертое место в своей зоне, тем не менее, челнинцы подавали заявку на вступление в ФНЛ (вторая по силе лига страны), но получили отказ.

ИСТОЧНИК KP.RU