В Ульяновской области парень не справился с управлением авто и врезался в столб
В воскресенье, 2 августа, на 142 километре 380 метре автодороги «Цивильск - Ульяновск» в Цильнинском районе произошла авария. Около 8 часов утра там автомобиль “ВАЗ 21124” съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение. Судя по фотографиям, скорость у автомобиля была немаленькая.
По предварительным данным, 22-летний водитель легковушки не справился с ее управлением.
Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
- В результате ДТП молодой человек госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.
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