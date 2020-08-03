В Ульяновской области парень не справился с управлением авто и врезался в столб

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:34:30+03:00

С места аварии он был госпитализирован [фото]

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В воскресенье, 2 августа, на 142 километре 380 метре автодороги «Цивильск - Ульяновск» в Цильнинском районе произошла авария. Около 8 часов утра там автомобиль “ВАЗ 21124” съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение. Судя по фотографиям, скорость у автомобиля была немаленькая.

По предварительным данным, 22-летний водитель легковушки не справился с ее управлением.

Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области

- В результате ДТП молодой человек госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU