Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Колледжи и техникумы Татарстана получили оборудование на общую сумму 850 миллионов рублей

Ранее оно использовалось для проведения мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019 в Казани
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
КомментироватьОставить комментарий
Большинство оборудования, правда, направили в Kazan Expo для создания ресурсного центра WorldSkills.

Большинство оборудования, правда, направили в Kazan Expo для создания ресурсного центра WorldSkills.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В августе 2019 года в Казани прошел мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills . После его проведения осталось оборудование на общую сумму порядка 850 миллионов рублей.

Его было решено передать колледжам и техникумам Татарстана. Большинство, правда, направили в Kazan Expo для создания ресурсного центра WorldSkills.

Со слов первого заместителя главы Минобразования республики, техника передается на условиях оперативного управления и должна использоваться исключительно для развития движения и подготовки его участников. Также заведения должны обеспечить сохранность оборудования.