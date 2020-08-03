Колледжи и техникумы Татарстана получили оборудование на общую сумму 850 миллионов рублей

Большинство оборудования, правда, направили в Kazan Expo для создания ресурсного центра WorldSkills. Фото: Алина НИЗАМОВА

В августе 2019 года в Казани прошел мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills . После его проведения осталось оборудование на общую сумму порядка 850 миллионов рублей.

Его было решено передать колледжам и техникумам Татарстана. Большинство, правда, направили в Kazan Expo для создания ресурсного центра WorldSkills.

Со слов первого заместителя главы Минобразования республики, техника передается на условиях оперативного управления и должна использоваться исключительно для развития движения и подготовки его участников. Также заведения должны обеспечить сохранность оборудования.