В Чебоксарах спасатели поймали летучую мышь, которая залетела в квартиру

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:13:54+03:00

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В воскресенье, 2 июля, в окно одной из квартир многоэтажки на улице Королева в Чебоксарах залетела летучая мышь. Хозяева жилище тут же позвонили в службу спасания. Прибывшие на место спасатли поймали гостью и отпустили в более привычную для нее среду - в лесной массив.

- В августе у летучих мышей идет расселение молодежи, и в этот период неопытные мышки могут по неосторожности залететь в вашу квартиру через открытое окно, - отмечают в пресс-служба Чувашской республиканской поисково-спасательной службы. - Страшного ничего в этом нет. Не пытайтесь поймать мышь. Самое простое, что можно сделать, - это закрыть дверь комнаты, открыть все окна или форточку и немного подождать. Мышь обязательно улетит, так как она не собирается у вас жить! Случайному появлению рукокрылого и вовсе можно порадоваться - Вы живете в районе с благополучной экологической обстановкой.

ИСТОЧНИК KP.RU