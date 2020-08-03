В Ульяновской области пьяный водитель врезался в дерево, погиб пассажир и трое госпитализрованы

С места происшествия Фото: УМВД по Ульяновской области

Смертельная авария произошла 1 августа в 19.30 на улице Победы в рабочем поселке Глотовка Инзенского района Ульяновской области. По предварительным данным, пьяный 40-летний водитель, управляя отечественной легковушкой "Лада Самара" не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где врезался в дерево.

С места происшествия - автомобиль врезался в дерево Фото: УМВД по Ульяновской области

В результате столкновения сам водитель и две его пассажирки - 28-летняя и 30-летняя женщины, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще один пассажир, 35-летний мужчина, скончался в салоне кареты "скорой помощи", сообщили в УМВД Ульяновской области.