2020-08-03T11:08:07+03:00
Общество

5 августа ряд домов Московского района Казани почти на сутки останется без воды

Все дело в проведении работ по подключению водопроводов
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Горожан просят заранее запастись водой.Горожан просят заранее запастись водой.Фото: Екатерина ПОЛЯКОВА
Изменить размер текста:

В среду, 5 июля, ряд домов Московского района Казани временно остается без воды. Дело в том, что там будут проводиться работы по подключению водопроводов.

Так, с 9.00 5 числа до 6.00 6 числа воды не будет в домах №121а, 123 и 123а на улице Восстания, домах №94, 94а и 96 на улице Окольная и домах №1а, 3, 5 и 7 на улице Сабан.

- МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60, - отмечают в пресс-службе мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24