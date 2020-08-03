5 августа ряд домов Московского района Казани почти на сутки останется без воды
Все дело в проведении работ по подключению водопроводов
Горожан просят заранее запастись водой.Фото: Екатерина ПОЛЯКОВА
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В среду, 5 июля, ряд домов Московского района Казани временно остается без воды. Дело в том, что там будут проводиться работы по подключению водопроводов.
Так, с 9.00 5 числа до 6.00 6 числа воды не будет в домах №121а, 123 и 123а на улице Восстания, домах №94, 94а и 96 на улице Окольная и домах №1а, 3, 5 и 7 на улице Сабан.
- МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60, - отмечают в пресс-службе мэрии города.
ИСТОЧНИК KP.RU