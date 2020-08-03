В Чувашии стали реже травиться, но чаще умирать от отравлений

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:58:26+03:00

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За первое полугодие 2020 в Чувашии выявили 669 случаев острых отравлений алкоголем, пищей, лекарствами и наркотиками. За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 843. При этом умерли от отравлений тогда меньше - 143 человека, тогда как в этом году зафиксировано 185 смертей. Об этом сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора.

Заметим, что с начала 2020 года жители Чувашии чаще всего травились алкоголем (40,5%), лекарствами (15,8%) и другими мониторируемыми видами (40,95%). Реже всего - наркотиками (1,6%) и едой (1%).

Заметим, что алкоголем в этом году граждане отравились 271 раз. 22 раза это были дети до 17 лет, из них 14 - дети до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU