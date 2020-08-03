В Марий Эл ищут пропавшего пенсионера, который нуждается в медицинской помощи
В Марий Эл начались активные поиски 72-летнего Вячеслава Мосунова из деревни Кордемучаш Советского района. Мужчина вышел из дома 31 июля и пропал - о его местоположении ничего не известно до сих пор. Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" отмечают, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Известно, что Вячеслав Филиппович ростом около 165 сантиметров имеет худощавое телосложение, короткие темные волосы и голубые глаза. На момент пропажи на нем была серая олимпийка, пятнисто-зеленые трикотажные штаны и резиновые сапоги.
Просим всех, кто видел этого человека, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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