2020-08-02T18:10:35+03:00
Происшествия

В Татарстане разыскали заблудившегося 69-летнего грибника

На поиски мужчины еще 1 августа отправились спасатели, полицейские, волонтеры и местные жители
Лика ИСАЕВА
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Волонтеры разыскали грибника.Волонтеры разыскали грибника.Фото: МЧС Татарстана
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Сообщение о том, что 1 августа в Тукаевском районе ушел за грибами и пропал 69-летний мужчина, поступило по телефону "112" в 18.13 от родственников пенсионера. Их родственник был на даче в СНТ "Бриз-1", когда ушел в лес. Его не смутил дождь и сильный ветер.

Поиски шли всю ночь и продолжились 2 августа. На розыск пенсионера-грибника вместе с его родственниками отправились спасатели, волонтеры, полицейские. В 14.20 промокшего, замерзшего и обессиленного пенсионера отыскали волонтёры совместно со спасателями Набережно-Челнинского ПСО МЧС России. Но свою добычу - ведро грибов, он не бросил.

- Пострадавший доставлен на дачу и передан медикам, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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