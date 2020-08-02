2020-08-02T14:47:51+03:00
Происшествия

В Татарстане в выгребной яме отравились испарениями двое мужчин

Местный житель сумел их вытащить и отправил в больницу
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Едва не закончилась трагедией попытка двух мужчин очистить выгребную яму в доме в деревне Мещеряково Буинского района республики. Они по-очереди спустились вниз и потеряли сознание, контролировавший процесс очистки ямы третий мужчина сумел вытащить на поверхность сначала одного пострадавшего, затем второго.

- Оба пострадавших госпитализированы с диагнозом "асфиксия средней степени тяжести" в ЦРБ Буинска, - сообщили в МЧС Татарстана.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что работа человека в подземных сооружениях, водоканализационных колодцах, а также коллекторах может оказаться опасной из-за накопления там горючих и токсичных газов (серводород, метан, углекислый газ) либо недостатка кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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