В Татарстане в выгребной яме отравились испарениями двое мужчин
Едва не закончилась трагедией попытка двух мужчин очистить выгребную яму в доме в деревне Мещеряково Буинского района республики. Они по-очереди спустились вниз и потеряли сознание, контролировавший процесс очистки ямы третий мужчина сумел вытащить на поверхность сначала одного пострадавшего, затем второго.
- Оба пострадавших госпитализированы с диагнозом "асфиксия средней степени тяжести" в ЦРБ Буинска, - сообщили в МЧС Татарстана.
В чрезвычайном ведомстве напомнили, что работа человека в подземных сооружениях, водоканализационных колодцах, а также коллекторах может оказаться опасной из-за накопления там горючих и токсичных газов (серводород, метан, углекислый газ) либо недостатка кислорода.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»