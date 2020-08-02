2020-08-02T12:38:06+03:00
Общество

В Марий Эл задержали целителя, работавшего без образования

47-летний татарстанец за свои услуги брал вознаграждение
Лика ИСАЕВА
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Полицейские задержали "знахаря-целителя" без обазованияПолицейские задержали "знахаря-целителя" без обазованияФото: Из материалов пресс-службы
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Неплохой бизнес был у 47-летнего татарстанца, который жил в Йошкар-Оле и считался народным целителем. Якобы он мог вылечить от многих болезней. Брал целитель за свои услуги вознаграждение, но вот реально помочь кому-нибудь вряд ли мог - у мужчины не было медицинского образования и лицензии на право оказывать какие-либо услуги.

Задержали "знахаря-целителя" после жалобы одного из пациентов, который заплатил за его "помощь", но облегчения так и не дождался.

- По данному факту собранные сотрудником полиции материалы проверки направлены по компетенции в Инспекцию Федеральной налоговой службы и Росздравнадзор Марий Эл для принятия решения, - сообщили в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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