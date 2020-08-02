В Марий Эл задержали целителя, работавшего без образования
Неплохой бизнес был у 47-летнего татарстанца, который жил в Йошкар-Оле и считался народным целителем. Якобы он мог вылечить от многих болезней. Брал целитель за свои услуги вознаграждение, но вот реально помочь кому-нибудь вряд ли мог - у мужчины не было медицинского образования и лицензии на право оказывать какие-либо услуги.
Задержали "знахаря-целителя" после жалобы одного из пациентов, который заплатил за его "помощь", но облегчения так и не дождался.
- По данному факту собранные сотрудником полиции материалы проверки направлены по компетенции в Инспекцию Федеральной налоговой службы и Росздравнадзор Марий Эл для принятия решения, - сообщили в МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»