В Казанском зоопарке умерла 19-летняя тигрица Ромашка

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:38:09+03:00

За свою долгую жизнь она родила 25 тигрят

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Печальные известия пришли из Казанского зооботанического сада. Там на 19-м году жизни кончалась местная достопримечательность - тигрица Ромашка.

Тигры в природе живут от 13 до 18 лет, так что Ромашка считается по праву долгожительницей. Родилась она в цирке, и ее готовили к выступлениям в составе коллектива таких же полосатых артистов, но тигрица покоряться дрессировщику не спешила, и в результате было принято решение списать ее и отправить на проживание в Казанский зоопарк.

Здесь Ромашка стала любимицей, возле ее вольера всегда толпились зрители. Еще она оказалась удивительной мамой - за свою жизнь она родила 25 тигрят, и в одном помёте приносила как правило от 2 до 4 малышей. Однажды родила пятерых, и всех благополучно выкормила. Одна из ее дочек работает в цирке, и во время гастролей в Казани родила четырех тигрят.

Ромашка за эти годы родила 25 тигрят. Фото Казанского зооботсадаФото: Из материалов пресс-службы

В последние несколько дней перед смертью Ромашка отказывалась выходить в вольер днем, прогуливалась рано утром, и затем уходила в закрытую часть вольера.

ИСТОЧНИК KP.RU