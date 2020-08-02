2020-08-02T09:36:29+03:00
Происшествия

В Марий Эл спасатели обнаружили тело утонувшего под мостом мужчины

Обстоятельства гибели купающегося выясняются сотрудниками правоохранительных органов
Лика ИСАЕВА
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С места происшествия.С места происшествия.Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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Под Вознесенским мостом на реке Малая Кокшага в Йошкар-Оле прохожими были обнаружены вещи мужчины. Самого купающегося нигде не было видно. На место ЧП вызвали сотрудников Марийской аварийно-спасательной службы (МАСС) - появилось предположение, что мужчина утонул.

Это место не определено как места для купания и отдыха, это выяснилось, когда прибыла водолазная группа Центрального аварийно-спасательного отряда.

Вскоре обнаружили тело погибшего. Его извлекли и доставили на берег. Погибшим оказался 49-летний местный житель. Его тело извлекли со дна и передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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