В Марий Эл спасатели обнаружили тело утонувшего под мостом мужчины

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:36:29+03:00

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Под Вознесенским мостом на реке Малая Кокшага в Йошкар-Оле прохожими были обнаружены вещи мужчины. Самого купающегося нигде не было видно. На место ЧП вызвали сотрудников Марийской аварийно-спасательной службы (МАСС) - появилось предположение, что мужчина утонул.

Это место не определено как места для купания и отдыха, это выяснилось, когда прибыла водолазная группа Центрального аварийно-спасательного отряда.

Вскоре обнаружили тело погибшего. Его извлекли и доставили на берег. Погибшим оказался 49-летний местный житель. Его тело извлекли со дна и передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU