Новые послабления режима самоизоляции в Татарстане: в республике разрешили проводить досуговые мероприятия

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:28:15+03:00

Одновременно принимать участие в мероприятии могут до 50 человек.

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В Татарстане с 3 августа смягчат ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С понедельника в республике разрешается проводить досуговые мероприятия на открытом воздухе.

Согласно постановлению Кабинета министров РТ, разрешается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и прочих мероприятий на открытых площадках с одновременным участием не более 50 человек.

При этом необходимо предварительно письменно уведомить Управление Роспотребнадзора по РТ не менее чем за 7 дней до проведения мероприятия, говорится в документе.

Также в республике допускается работа аттракционов на открытом воздухе и уличных вольеров в зоопарках.

ИСТОЧНИК KP.RU