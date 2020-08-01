Новые послабления режима самоизоляции в Татарстане: в республике разрешили проводить досуговые мероприятия
В Татарстане с 3 августа смягчат ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С понедельника в республике разрешается проводить досуговые мероприятия на открытом воздухе.
Согласно постановлению Кабинета министров РТ, разрешается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и прочих мероприятий на открытых площадках с одновременным участием не более 50 человек.
При этом необходимо предварительно письменно уведомить Управление Роспотребнадзора по РТ не менее чем за 7 дней до проведения мероприятия, говорится в документе.
Также в республике допускается работа аттракционов на открытом воздухе и уличных вольеров в зоопарках.
ИСТОЧНИК KP.RU