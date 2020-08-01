"Нет такого азарта, тяжело себя завести": Игроки "Ак Барса" рассчитывают, что болельщикам разрешат посещать матчи

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:33:31+03:00

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Матч "Ак Барса" с "Нефтехимиком" прошел без зрителей. Пока не ясно, пустят ли болельщиков на матчи КХЛ. При этом, хоккеисты "Ак Барса" рассчитывают на поддержку фанатов на трибунах. Играть без зрителей им сложно.

- Как и в любом спорте, большая часть игры – это наши болельщики. Их очень не хватает. Любая игра всё равно оценивается позитивом, болением. Даже бывает такое, что игра не получается, а ты за счёт болельщиков можешь выиграть. А тут играешь в тишине, нет такого азарта, интереса, тяжело себя завести. Поэтому хочется, чтобы пришли люди, мы для них играем, - отметил нападающий Артем Лукоянов.

Есть вариант при котором на матчах будут включать интершум с предыдущих матчей, чтобы игроки слышали болельщиков. По мнению Станислава Галиева, такой вариант можно было бы реализовать.

- Даже не знаю, как это будет выглядеть. Когда ты выходишь на лёд – ты сконцентрирован на игре. Если включать в каких-то игровых паузах, то, возможно, что-то бы и изменилось. Можно попробовать, почему бы и нет. Хуже не будет точно, - пояснил Галиев.

ИСТОЧНИК KP.RU