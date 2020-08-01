2020-08-01T19:50:45+03:00
Общество

В Татарстане ввели в эксплуатацию более половины жилых объектов от плана на год

Сдано более 1,5 миллионов квадратных метров жилья
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Работы идут по плану.Работы идут по плану.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В Татарстане возвели 50,5% жилья от плана на текущий год. Об этом 1 августа в ходе рабочего совещании правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов.

Так, по данным на 30 июля, в регионе введено в эксплуатацию 1,504 миллиона квадратных метров жилья — более половины от объема, запланированного на 2020 год.

В частности, в рамках инвестиционной программы Государственного жилищного фонда при президенте Татарстана, построено 52 дома на 1 285 квартир с общей площадью 74,6 тысяч квадратных метров. Только за прошедшие две недели строители возвели 30 домов площадью 17,2 тысяч квадратных метров, отметил глава Минстроя республики.

Реализация программы многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предполагает возведение 177 многоквартирных домов, жилая площадь которых будет составлять 1 миллион 317,2 тысяч квадратных метров.

- В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам на деньги дольщиков, которые застройщики привлекали напрямую, — отметил министр.

По его информации, на сегодняшний день из 177 объектов было введено в эксплуатацию 72 многоквартирных жилых дома суммарной площадью 512,7 тысяч квадратных метров, или 38,9% от годового плана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане ввели в эксплуатацию более половины жилых объектов от плана на год
В столкновении "Газели" и "Хонды" пострадала пенсионерка
ЦСКА хотел купить Уремовича, "Рубин" запросил 12 миллионов евро
Жители Ульяновска смогут безлимитно кататься в общественном транспорте за 1600 рублей
Мошенники не смогли обмануть пенсионерку из Татарстана
Хорошо отметили: Свадебный кортеж в Чувашии грубо нарушал ПДД, выезжая на встречку
Новые послабления режима самоизоляции в Татарстане: в республике разрешили проводить досуговые мероприятия
"Нет такого азарта, тяжело себя завести": Игроки "Ак Барса" рассчитывают, что болельщикам разрешат посещать матчи
В Татарстане утонул 38-летний мужчина
В Ульяновске на три недели перекроют переулок Пожарный
"Ак Барс" проиграл "Нефтехимику" в первом матче после коронавирусной паузы