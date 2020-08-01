В Татарстане ввели в эксплуатацию более половины жилых объектов от плана на год

1 Авг. 2020 2020-08-01T19:50:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татарстане возвели 50,5% жилья от плана на текущий год. Об этом 1 августа в ходе рабочего совещании правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов.

Так, по данным на 30 июля, в регионе введено в эксплуатацию 1,504 миллиона квадратных метров жилья — более половины от объема, запланированного на 2020 год.

В частности, в рамках инвестиционной программы Государственного жилищного фонда при президенте Татарстана, построено 52 дома на 1 285 квартир с общей площадью 74,6 тысяч квадратных метров. Только за прошедшие две недели строители возвели 30 домов площадью 17,2 тысяч квадратных метров, отметил глава Минстроя республики.

Реализация программы многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предполагает возведение 177 многоквартирных домов, жилая площадь которых будет составлять 1 миллион 317,2 тысяч квадратных метров.

- В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым правилам на деньги дольщиков, которые застройщики привлекали напрямую, — отметил министр.

По его информации, на сегодняшний день из 177 объектов было введено в эксплуатацию 72 многоквартирных жилых дома суммарной площадью 512,7 тысяч квадратных метров, или 38,9% от годового плана.

ИСТОЧНИК KP.RU