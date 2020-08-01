В столкновении "Газели" и "Хонды" пострадала пенсионерка
Женщине назначили лечение
Авария произошла в Ульяновске.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Железнодорожном районе города Ульяновска у дома № 26 «А» по улице Хрустальной, примерно в 10.15, 56-летний водитель «ГАЗель Некст» при перестроении вправо не предоставил преимущественного права проезда и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «ХОНДА Стэпвагн» под управлением 34-летнего водителя.
В результате ДТП пострадала 80-летняя пассажирка автомобиля «ГАЗель Некст». Она обращалась за медицинской помощью, ей назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU