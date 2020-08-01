2020-08-01T18:52:29+03:00
Происшествия

В столкновении "Газели" и "Хонды" пострадала пенсионерка

Женщине назначили лечение
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Авария произошла в Ульяновске.Авария произошла в Ульяновске.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В Железнодорожном районе города Ульяновска у дома № 26 «А» по улице Хрустальной, примерно в 10.15, 56-летний водитель «ГАЗель Некст» при перестроении вправо не предоставил преимущественного права проезда и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «ХОНДА Стэпвагн» под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП пострадала 80-летняя пассажирка автомобиля «ГАЗель Некст». Она обращалась за медицинской помощью, ей назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане ввели в эксплуатацию более половины жилых объектов от плана на год
В столкновении "Газели" и "Хонды" пострадала пенсионерка
ЦСКА хотел купить Уремовича, "Рубин" запросил 12 миллионов евро
Жители Ульяновска смогут безлимитно кататься в общественном транспорте за 1600 рублей
Мошенники не смогли обмануть пенсионерку из Татарстана
Хорошо отметили: Свадебный кортеж в Чувашии грубо нарушал ПДД, выезжая на встречку
Новые послабления режима самоизоляции в Татарстане: в республике разрешили проводить досуговые мероприятия
"Нет такого азарта, тяжело себя завести": Игроки "Ак Барса" рассчитывают, что болельщикам разрешат посещать матчи
В Татарстане утонул 38-летний мужчина
В Ульяновске на три недели перекроют переулок Пожарный
"Ак Барс" проиграл "Нефтехимику" в первом матче после коронавирусной паузы