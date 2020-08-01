ЦСКА хотел купить Уремовича, "Рубин" запросил 12 миллионов евро
Такая сума не устроила "армейцев"
Фото: ФК "Рубин".
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Столичный ЦСКА пытается усилить линию защиты. Так, селекционеры "армейцев" обратили внимание на игрока "Рубина" Филипа Уремовича. Об этом сообщает Metaratings.ru. Впрочем, трансфер по всей вероятности не состоится. Дело в том, что "Рубин" запросил за игрока 12 миллионов евро. Это при том, что Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 3,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне чемпионата России Уремович провел 25 матчей, отметившись одной результативной передачей. Контракт хорвата с "Рубином" действует до лета 2024 года.
ИСТОЧНИК KP.RU