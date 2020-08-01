В Ульяновске на три недели перекроют переулок Пожарный
Там проведут работы по замене трубопровода
Дорогу перекроют с 3 августа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С 3 по 23 августа МУП «Городской теплосервис» планирует заменить в переулке Пожарном 200 погонных метров трубопроводов диаметром от 100 до 219 миллиметров.
На время земляных работ движение автотранспорта на всём его протяжении – между улицами Бебеля и Дворцовой будет перекрыто. Данная мера необходимо для качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону.
ИСТОЧНИК KP.RU