2020-08-01T11:00:05+03:00
Общество

В Ульяновске на три недели перекроют переулок Пожарный

Там проведут работы по замене трубопровода
Владимир КРУПСКИЙ
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Дорогу перекроют с 3 августа.Дорогу перекроют с 3 августа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С 3 по 23 августа МУП «Городской теплосервис» планирует заменить в переулке Пожарном 200 погонных метров трубопроводов диаметром от 100 до 219 миллиметров.

На время земляных работ движение автотранспорта на всём его протяжении – между улицами Бебеля и Дворцовой будет перекрыто. Данная мера необходимо для качественной подготовки к предстоящему отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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