Жители Ульяновска смогут безлимитно кататься в общественном транспорте за 1600 рублей

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:48:31+03:00

По карте можно будет ездить на трамваях, троллейбусах и автобусах. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Для зеленой общегражданской транспортной карты начнет работать новый единый тариф «Гражданский», который можно использовать не только в трамваях и троллейбусах МУП «Ульяновскэлектротранс», но и автобусах АО «ПАТП-1» городского и пригородного сообщения.

Стоимость его 1600 рублей и за эту сумму пользователю предоставляется безлимитное количество поездок в течение одного календарного месяца.

— Расширение услуг еще и на автобусы повысит удобство транспортного обслуживания в городе для наших уважаемых пассажиров, — комментирует заместитель директора по эксплуатации МУП «Ульяновскэлектротранс» Виктор Трепалин. — Ведь, несмотря на то, что электротранспорт пользуется большим спросом в Ульяновске, автобусы не менее востребованы и далеко не всем удобно расплачиваться наличными средствами. А благодаря единому тарифу человек еще и платит фиксированную сумму, вне зависимости от количества своих поездок.

Приобрести зеленую транспортную карту можно только в отделениях РИЦ-Ульяновск, пополнить ее можно там же или в отделениях Почты России, а также с помощью сервиса отложенного пополнения через Сбербанк Онлайн (платеж зачисляется в течение трех дней). Обращаем ваше внимание, что смена тарифа возможна только при нулевом текущем балансе транспортной карты.

ИСТОЧНИК KP.RU