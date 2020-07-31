26 выпускников из Ульяновска сдали ЕГЭ на 100 баллов

31 Июль 2020 2020-07-31T15:49:46+03:00

В прошлом году в городе было только 18 стобалльников. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Появились результаты ЕГЭ по географии, информатике, литературе, русскому языку, профильной математике, литературе, химии, физике, истории и обществознанию, которые сдавали выпускники из УЛьяновска.

- Этот учебный год стал особенным для всех школьников, особенно для выпускников. Переход на дистанционный формат обучения из-за пандемии внес коррективы в подготовку к единому государственному экзамену. Тем не менее мы видим, что ребята усердно готовились к предстоящим испытания. Еще не получены результаты ЕГЭ по всем учебным предметом, но у нас уже 26 стобалльников (в прошлом году стобалльников было только 18). Причем на ЕГЭ по русскому языку и по химии максимальных результатов достигли по 8 выпускников. В этом году у нас два выпускника набрали сразу по двум экзаменам по 100 баллов. Это выпускник лицея №11 Айдар Фаткуллов, который продемонстрировал наилучший результат на ЕГЭ по химии и русскому языку, и выпускник гимназии №79 Марс Кадышев, который получил по 100 баллов на ЕГЭ по истории и обществознанию, - отметила начальник управления образования администрации города Ульяновска Светлана Куликова.

ЕГЭ по профильной математике сдавали 1753 выпускника. Выпускник лицея при УлГТУ набрал максимальное количество баллов на ЕГЭ по данному предмету. Высокие баллы (от 80 до 100) набрали 160 ребят.

ЕГЭ по литературе сдавали 159 ребят. Один участник ЕГЭ – выпускник школы №75 - набрал 100 баллов. Результат в 80-100 баллов показали 27 участников испытания.

ЕГЭ по информатике сдавали 642 выпускника. Один участник ЕГЭ – выпускник лицея при УлГТУ - набрал 100 баллов. Результат в 80-100 баллов показали 67 участников испытания.

ЕГЭ по русскому языку сдавали 2793 выпускника. Сразу восемь выпускников Мариинской гимназии, гимназии №59, лицея №11, лицея при УлГТУ, школ №№9, 10, 76 набрали по 100 баллов. Количество высокобалльников на ЕГЭ по данной дисциплине – 622.

ЕГЭ по химии сдавали 313 выпускников. Сразу восемь ребят набрали по 100 баллов на ЕГЭ по этому предмету. Максимальные результаты показали выпускники гимназий №№1, 33, Лингвистической гимназии, лицеев №№11, 20 и Губернаторского лицея №100. Количество высокобалльников по данной дисциплине составило 59 человек.

432 выпускника сдавали ЕГЭ по истории. Пять участников экзамена (выпускники гимназий №1, 79, лицея №11, школ №№72 и 85) получили стобалльный результат. Высокие баллы набрали 64 участника ЕГЭ.

ЕГЭ по физике выбрали для сдачи 697 выпускников. 60 участников ЕГЭ по данной дисциплине набрали от 80 до 100 баллов.

ЕГЭ по обществознанию сдавали 1566 выпускников, 123 из которых набрали высокие баллы. Также на ЕГЭ по этому предмету двое ульяновских выпускников гимназий №1 и 79 продемонстрировали максимальный результат, набрав по 100 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU